Fête sauvage en Bretagne : des affrontements violents lors de l'évacuation

Après une nuit où les affrontements ont été très violents, la préfecture de Bretagne a décidé de disperser samedi après-midi les 500 derniers participants d'une fête sauvage à Redon. Une opération dont on n'a que très peu d'images, les journalistes ayant été tenus à distance. Certains organisateurs ne comprennent pas pourquoi on a détruit leurs matériels de sono au lieu de les saisir. La première offensive des gendarmes a eu lieu vendredi vers 22h30. Fallait-il intervenir de nuit sur un terrain bordé par une rivière rendant l'évacuation complexe ? Dans la confusion, plusieurs gendarmes ont été blessés et un participant a perdu une main. Selon le ministère de l'Intérieur, l'évacuation a été facilitée par la saisie provisoire des matériels utilisés. Pourtant, les images amateurs tournées samedi semblent montrer qu'il s'agissait d'une destruction. Interrogée, la gendarmerie a expliqué que l'évacuation devait se faire rapidement. Si les dégradations sont reconnues, les propriétaires du matériel cassé pourront demander à être indemnisés.