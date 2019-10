Fêtes : c'est déjà Noël dans les grands magasins !

En 2018, les Français ont dépensé 70 milliards d'euros pour la période des fêtes. D'après un sondage, les parents comptent dépenser en moyenne 133 euros par enfant pour les cadeaux cette année 2019. Un budget en légère baisse par rapport à 2018. Alors, la décoration jouera peut-être sur votre envie de consommer plus. Les grands magasins parisiens se préparent déjà. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.