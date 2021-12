Fêtes de fin d’année : de nouvelles mesures pour enrayer l’épidémie

Pas de confinement ni de couvre-feu, mais un appel à la responsabilité et la vaccination avant les fêtes. L’annonce la plus forte concerne le pass sanitaire. Fin des tests donc pour avoir un pass valide, il pourrait être soumis l'année prochaine à l’injection d’au moins deux doses. En parallèle, le gouvernement veut accélérer la campagne de rappel. L’exécutif veut ouvrir des créneaux supplémentaires et annonce la mobilisation de militaires pour vacciner davantage. Nouveauté : à partir du 3 janvier, il vous sera possible de faire votre troisième dose, non plus cinq mois après la deuxième mais quatre mois seulement. L’agence européenne du médicament a rendu un avis en ce sens cette semaine. Pour les fêtes de fin d’année, une invitation à la vigilance. À Noël : comité réduit, port du masque, aération, mais aussi dépistage avant de retrouver vos proches. Enfin, pour le jour de l’an, pas de restriction générale, mais chaque préfet pourra interdire des rassemblements festifs et la consommation d’alcool en lieu public. T F1 | Reportage M. Verron, C. Diwo, G. Guist'hau