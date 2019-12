Fêtes de fin d'année : les films à ne pas manquer

Terminez l'année 2019 en beauté au cinéma ! Pour les amateurs de films d'animation, ne manquez pas "Les Incognitos". Il sortira en salles le 25 décembre. Pour les fans de comédie romantique, rendez-vous le 27 décembre avec "Last Christmas". Par ailleurs, si vous cherchez un bon classique, celui qui réunira toute la famille le 1er janvier 2020, après la traditionnelle bûche de Noël, c'est "Les filles du docteur March". Enfin, pour les fans de contes de Noël, ne ratez pas "Docteur ?". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.