Fêtes de Noël : comment La Poste assure-t-elle la livraison des colis ?

En cette période de fêtes, La Poste connaît une forte augmentation de livraison de colis. Pour tenir le délai de livraison et absorber les flux, l'entreprise utilise notamment un scanner dernier cri capable d'aiguiller en temps-record des milliers de boîtes. Elle embauche également 70 intérimaires en renfort entre novembre et décembre. Découvrons le long voyage qu'ont fait les colis, avant d'atterrir entre les mains de leurs destinataires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.