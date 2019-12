Fêtes de Noël : les commerçants se prémunissent contre les vols

À seize jours de Noël, les commerçants vivent leur période la plus chargée de l'année et c'est aussi la plus risquée. Les vols se multiplient et les quantités dérobées peuvent donner le tournis. Cette semaine, par exemple, un ostréiculteur s'est vu subtiliser quatre tonnes d'huîtres. Ce phénomène concerne aussi les bouteilles d'alcool et les smartphones. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.