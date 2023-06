Fêtes des mères : la fête des clichés

Une occasion en or pour faire plaisir à votre maman. Qu'elle puisse évidemment profiter pleinement de sa cuisine et avoir une maison toujours impeccable. En 2023, les clichés sexistes continuent mesdames de vous en faire voir de toutes les couleurs. La fête des mères a donc un goût plutôt amer pour certains et certaines. Ce qui n'a pas échappé aux réseaux sociaux, exemple avec le compte "Pépites Sexistes", suivis par plus de 100 000 personnes. Les idées cadeaux pour maman n'emballent pas vraiment. Lorsque l'on vous pose la question pour vos idées cadeaux pour la fête des mères, les réponses sont toujours un peu les mêmes, année après année. "Un petit bouquet de fleurs, un bijou, du parfum…”. Parfois, ça va peut-être un peu trop loin, comme dans un magasin, où le liquide vaisselle et le papier WC avaient aussi leur affiche pour la fête des mères. Petit conseil, peut-être que vous aussi, vous pourriez tout simplement chanter votre amour à votre maman ! TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes