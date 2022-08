Feu dans le Gard : une situation inquiétante

Chaque minute compte, le feu se propage très rapidement. Il a déjà causé des dégâts matériels et humains. À peine arrivée à Aubais, notre équipe tombe sur des habitants dont les maisons sont au milieu des flammes. Le feu a débuté vers 15 heures. À cause des vents forts et contraires, il est particulièrement compliqué à maîtriser. Le dispositif est à la hauteur de la difficulté : quatre Canadairs, un avion et un hélicoptère bombardier d'eau. Au total, 450 pompiers sont mobilisés à Aubais. Quatre d'entre eux ont été blessés, leur camion-citerne a brûlé. Conséquence de l'incendie, l'autoroute A9 a été coupée dans les deux sens sur 5 kilomètres, entraînant des embouteillages monstres. Beaucoup d'habitants des environs se sont rassemblés sur un pont pour constater l'étendue des flammes et tenter de se rassurer. À Aubais, de nombreux habitants ont déjà évacué leurs maisons. Une salle communale a été ouverte pour les accueillir. Dans la soirée du 31 juillet, plus de 300 hectares ont brûlé dans le Gard. TF1 | Reportage N. Gandillot, F. De Juvigny