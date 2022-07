Feu d’artifice mortel : que s’est-il passé ?

En quelques minutes, le feu d'artifice s'est transformé en poudrière. Des vidéos filmées par des spectateurs montrent une fusée qui se dirige droit vers le public et explose. Un jeune père était avec sa conjointe et son fils, à trois mètres de l'accident et témoigne. Ce vendredi 15 juillet, les traces sur le sol laissent deviner la violence des impacts. Deux personnes ont perdu la vie, un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. La proximité des spectateurs pose notamment question. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut situer le pas de tir qui se trouve sur un terrain de sport à quelques dizaines de mètres. La majorité du public se trouvait sur le parking, près de la grande route, à plus de 150 mètres de là. Mais naturellement, faute de signalétiques, de consignes ou de barrières, d'autres se sont naturellement assis sur ces pelouses, au plus près du spectacle. Après avoir été auditionné, l'artificier a reconnu en fin de journée un dysfonctionnement lors du tir. Mais, il affirme qu'en accord avec les organisateurs de l’événement, la zone touchée devrait être interdite au public. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, F. Bourdillon