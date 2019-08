Feu d'artifice : que dit la réglementation ?

Depuis l'accident de Collioure, les organisateurs de spectacle de feux d'artifice ont redoublé de vigilance. Ils craignent notamment une mauvaise manipulation des mortiers, ces tubes d'aluminium lanceurs de projectiles. Comment s'organisent ces spectacles ? Qui sont les artificiers et quelle est réglementation ? Éléments de réponses avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.