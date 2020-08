Feu de forêt à Anglet : le point sur la situation

Le procureur de la République a ouvert une enquête du chef de "destruction par incendie" et l'a confié à la police judiciaire de Bayonne. Les investigations vont déterminer s'il y a eu violation d'une obligation de sécurité ou une imprudence pour savoir si c'est un acte volontaire ou au contraire accidentel. Et même en cas de cause involontaire, la destruction d'une forêt ou d'un bois, accompagnée de dommages irréversibles pour l'environnement ou de dommage corporel, est un délit passible de cinq à sept années d'emprisonnement et d'une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.