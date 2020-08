Feu de forêt à Anglet : les pompiers encore mobilisés aujourd'hui pour éteindre les derniers foyers

Plus de cent hectares de végétations et plusieurs maisons ont été détruites par ce feu de forêt à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). S'il n'y a pas eu de victimes, l'émotion des habitants ne retombe pas après cette nuit d'angoisse. Ce vendredi, les pompiers ont guetté toute la journée une éventuelle reprise de feu. La forêt de Chiberta est interdite au public jusqu'à nouvel ordre.