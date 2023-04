Feu vert : le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites

Depuis l'aube, le secteur est entièrement barricadé, interdiction de s'approcher du bâtiment. Un dispositif de sécurité exceptionnel pour l'une des décisions les plus attendues de la Cinquième République. En fin d'après-midi, après des heures de conclave autour d'une table, le Conseil constitutionnel décide que l'essentiel de la réforme des retraites est jugé conforme à la constitution. L'article 7 qui reporte l'âge légal de 62 à 64 ans, est validé tel quel. L'usage du 49.3 et de procédures accélérées est, certes inhabituel, selon le Conseil constitutionnel, mais légal. En revanche, six autres articles ont été censurés. Parmi eux, l'index senior et le CDI spécial pour l'embauche des plus de 60 ans, qui n'avaient pas leurs places dans ce texte. En parallèle, la demande de RIP pour soumettre la loi aux votes des Français a été rejetée. Mais une autre demande a été déposée dès le jeudi 13 avril soir, réponse attendue le 3 mai 2023. Avant cela, le président de la République promulguera la réforme des retraites dès ce week-end pour une entrée en vigueur au mois de septembre 2023. TF1 | Reportage M. Desmoulins, G. Aguerre, A. Dubail