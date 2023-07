Feux d'artifice : la France en fête

Avec 1 200 tirs toutes les six secondes, la cité est en ébullition pendant 25 minutes. Dans une chorégraphie multicolore explosive, 17 tableaux illuminent le ciel sous un seul thème : la cité stellaire. Une mise en scène méticuleuse, travaillée pendant un an par une quinzaine d’artificiers pour un spectacle grandiose, digne du 14 Juillet carcassonnais... jusqu’à son apothéose. "Dans mon petit village, il n’y a pas ça", confie un spectateur. C’est la raison pour laquelle il fallait anticiper et s’installer au plus tôt. Certains sont arrivés en début d’après-midi, voire à midi, pour réserver le meilleur emplacement, au risque de passer à côté du spectacle. Autre possibilité loin de la foule : cette aire d’autoroute investie par 2 000 visiteurs. "Carcassonne, c’est horrible aujourd’hui. On ne pourrait pas repartir, il faudrait dormir à l’hôtel" ; "On voit un peu de loin, mais on n’est pas entassé comme en centre-ville", lancent d’autres Français. La représentation en valait la peine. Difficile tout de même d’imaginer qu’hier soir, 15 000 tirs et effets ont percé le ciel carcassonnais. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe