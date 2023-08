Feux de forêts : le Var en vigilance orange

"Le risque d'incendie est très élevé", a affirmé Julie Lechanteux, députée du Var. Toutes les conditions sont réunies : les fortes chaleurs évidemment, mais aussi la sécheresse. "Nous manquons cruellement d'eau depuis le mois de mars. Et depuis quelques minutes, le vent s'est levé", a-t-elle ajouté. Avec le vent, la moindre petite erreur humaine pourrait déclencher un incendie. "Nous sommes à la dix-neuvième journée classée rouge. Sur les neufs massifs, cinq sont très déconseillés au public et quatre d'entre eux sont carrément interdits d'entrée". "Nous espérons échapper à ces incendies par le travail incroyable des sapeurs-pompiers et de tous les membres des comités communaux de feux de forêt", a expliqué Julie Lechanteux. Les maires engagent beaucoup de moyens afin que les responsables sillonnent nos massifs, qu'ils fassent beaucoup de préventions auprès des promeneurs, des vététistes pour leur rappeler les consignes de sécurité. "Certaines autorités vont vers les habitants pour leur rappeler de débroussailler autour de leur maison. Des consignes simples qui pourraient éviter les principaux départs d'incendie" a-t-elle conclu. TF1 | Duplex J. Lechanteux