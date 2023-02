Feux d'hiver : toujours plus fréquents ?

Vendredi 3 février, dans les environs de Perpignan, huit hectares brûlés en à peine une demi-heure. Même scénario ce samedi après-midi, à 30 kilomètres de là. Une centaine de pompiers mobilisés rien qu'aujourd'hui, pour lutter contre les feux de broussailles dans le département, comme un début d'été en plein hiver. Cet hiver, les incendies dans ce secteur sont 40% plus nombreux que l'an dernier à la même période. L'autre coupable, c'est la sécheresse. Aujourd'hui, seules les Pyrénées-Orientales sont encore concernées par des restrictions d'eau. Mais tout au long de l'hiver, de nombreux territoires ont manqué d'humidité. Conséquence, des canicules à répétition cet été, qui ont empêché les végétaux de se régénérer. Depuis le premier novembre, plus de 60 départs de feu ont été recensés. Les scientifiques préviennent que si les températures continuent d'augmenter, cette situation risque de s'aggraver dans les années à venir. TF1 | Reportage M. Brossard, L. Cloix, C. Arrigoni