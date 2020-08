Feux en Californie : avec ceux qui ont dû évacuer

La Californie est toujours en proie au pire feu de son histoire. Quatre cent mille hectares ont déjà brûlé et les orages attendus font craindre le départ de nouveaux brasiers. Les flammes se sont rapprochées dangereusement d'une zone résidentielle. Un ordre d'évacuation immédiate a été donné, ce dimanche matin. Nos envoyés spéciaux ont pu suivre ceux qui n'avaient d'autres choix que de partir.