Feux en Gironde : quatre jours interminables

Il a suffi d'un souffle sur une braise pour attiser des flammes. Vu du ciel, c'est en fait sur des kilomètres que le feu serpente. Depuis quelques heures, l'incendie se renforce autour de Landiras. Le vent tourne, alors le feu attaque dans toutes les directions. Au sol, il y a très peu de chemin et pour les pompiers, il est difficile d'accéder Au Cœur de la Pinède. Déjà plus de 4 000 hectares ont brûlé. Dans les airs, les canadairs continuent de lutter. Mais sur ces images infrarouge, voici un largage de 6 000 litres, une goutte d'eau par rapport à l'immensité du feu, en blanc. A Louchats, le feu se rapproche. Les gendarmes ont évacué le village il y a quelques instants à peine. Et à 70 kilomètres, près de La Teste-de-Buch, il y a toujours un second incendie, indomptable lui aussi. On constate déjà les premiers dégâts matériels. Ce restaurant a été dévasté en quelques minutes. C'était un lieu très prisé en bordure de lac. Voilà à quoi il ressemblait avant. Impossible d'accéder aux flammes derrière cette maison sans cet engin. Il contient l'équivalent de deux canadairs. Seule lueur d’espoir ce vendredi soir : les premiers vacanciers évacués ont pu regagner leur mobil-home. Ils n'ont eu que quelques minutes pour rassembler leurs affaires et fuir l'incendie. TF1 | Reportage F. De Juvigny, B. Guenais