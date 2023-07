Feux en Gironde : un an après

Un an après, les traces de l'incendie sont loin d'être effacées. Nous avions rencontré Matthieu Penz en juillet dernier. Pompier et photographe, il immortalisait ses collègues en action en plein milieu du brasier. Aujourd'hui, les arbres noircis et le tapis de cendres ont laissé place à un autre paysage. Loïc Nomar, lui, ne reconnaît plus le terrain de jeu de son enfance. Ses grands-parents récoltaient la résine des pins et vivaient dans cette cabane au milieu de la forêt de La Teste-de-Buch. Depuis l'incendie, la scène semble figée. La préfecture interdit toute reconstruction dans la forêt. À 60 km, la commune de Mylène Doreau a subi de nombreux dégâts. L'an dernier, le feu a entouré Guillos, village de 400 habitants. Il fallait lutter jour et nuit pour le repousser. Aujourd'hui, l'urgence est passée, mais les dégâts sont encore visibles partout. Pour refaire les routes, la commune espère une aide exceptionnelle de l'État. Pour l'instant, aucun centime n'a été versé. Au-delà de l'aspect matériel, le traumatisme des habitants persiste. À certains endroits, le feu s'est arrêté aux barrières des maisons. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel, L. Cloix