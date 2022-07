Feux en Gironde : un paysage méconnaissable

Un habitant revient pour la première fois dans la forêt et a peur de découvrir ce qui reste de sa cabane. Elle y abrite un siècle de souvenirs, ceux de sa famille. Elle n'est plus que le vestige d'une époque, où certains ouvriers récoltaient la résine des pins pour vivre. Il y a des murs qui ne se reconstruisent pas, parce qu'au-delà d'un toit, ce sont des souvenirs qui sont partis en fumée. Comme ce que les cinq campings de la Dune du Pilat abritaient. Celui des Flots Bleus a brûlé à 90%, les autres aussi. Un décor de cinéma qui s'est consumé et on l'on comprend sur ces images combien le combat était inégal face à l'ampleur de l'incendie. Depuis les satellites de l'Agence spatiale européenne, on mesure l'étendue du désastre pour la Teste-de-Buch. Et pour celui de Landiras, plus à l’est dans les terres. Dans ce paysage désormais défiguré, seuls les rubans d'asphalte ont gardé leur couleur originelle. De cette bâtisse abandonnée, il ne reste plus que le squelette. Car la priorité des pompiers est d'abord de sauver des vies puis de préserver les habitations. On mesure d'ailleurs sur ces images, combien il s'en est fallu de peu parfois pour que les soldats du feu perdent leur combat. Après cette catastrophe, tout pense à la reconstruction de ce patrimoine et fait en sorte que celle-ci soit durable. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Debut, L. Lasalle