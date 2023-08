Feux en Grèce : la colère des habitants

Le feu se rapproche, mais le danger vient d'ailleurs. Des explosions ont été retransmises en direct, à la télévision grecque. Elles proviennent d'un entrepôt de munitions de l'armée de l'air, gagné par les flammes. Le village est évacué en urgence. Les habitants fuient à bord de bateau pneumatique ou dans des bus, pour se réfugier dans la ville voisine. Un jour plus tard, les habitants de Nea Aghialos peuvent enfin rentrer chez eux, ils découvrent leur rue défigurée. La commune est à seulement quelques kilomètres de l'entrepôt, l'onde de choc à souffler presque toutes les vitres. La plupart des habitants étaient encore dans le village quand les explosions ont eu lieu. Si pour l'instant l'incendie semble maîtrisé, des policiers quadrillent toutes les rues et limitent les accès. À la sortie du village, il est impossible d'aller plus loin. Les autorités maintiennent un périmètre de sécurité de trois kilomètres autour de l'entrepôt. Des équipes de déminage sont en train de sécuriser la zone, ils craignent de nouvelles explosions dans les prochaines heures. TF1 | Reportage L. Merlier, F. Maillard