Feux en Grèce : plus de 6 000 personnes évacuées

Ces derniers jours, le quotidien des Grecs se résume à s'enfuir et n'emporter seulement que le strict nécessaire. Par endroits, les flammes ravagent. Vendredi soir près de l'île d'Eubée, ils étaient des centaines à être évacués sur le ferry. Il faut deux heures de trajet pour être enfin en sécurité. Au nord d'Athènes, l'incendie a attaqué le village. Des flammes de plusieurs mètres que personne ne parvient à arrêter. Les pompiers sont dépassés et les habitants désemparés. Pour retarder les incendies, les hélicoptères bombardiers d'eau multiplient les largages, mais ce n'est pas suffisant. Alors, les villageois se sont emparés des lances incendies des pompiers et arrosent à tout-va. Partout, dans le pays, une soixantaine d'incendies sont toujours actifs. Et la crainte majeure : les reprises des braises mal éteintes que les vents violents attisent. Ce samedi, les pompiers portent leurs efforts sur tous les espaces verts à l'intérieur du village avec une obligation : arroser massivement les terres encore fumantes. Mais il y a tant de zones à traiter et les hommes sont épuisés.