Feux : ils se multiplient partout en France

Sur des dizaines d’hectares, on trouve des épis de blé noircis, calcinés par les flammes. C’est la conséquence d’un incendie d’origine accidentelle, survenu il y a deux jours. Nous ne sommes pas dans le Sud de la France, mais dans le Pas-de-Calais. Depuis le début de l’été, 213 départs de feux ont été enregistrés dans le département. Forte chaleur, manque d’eau, végétations très sèches… D’après les pompiers du Pas-de-Calais, le nombre de feu a augmenté de 20% en l’espace de cinq ans. Le département n’est pas le seul concerné. Vendredi 15 juillet, près de Rennes, 25 hectares de végétation ont été réduits en cendres. Quelques semaines plus tôt, nous filmions des images en forêt de Fontainebleau. Les feux actifs au cours des dernières 24 heures sont montrés sur une carte. Si les plus importants sont en Gironde, on en trouve un peu partout en France. Conscients de la menace, les pompiers de la Sarthe peuvent compter sur un nouveau dispositif. Seize pylônes de 25 mètres de haut, équipés de caméras, quadrillent l’ensemble du territoire. Dès qu’un point chaud est détecté, le système alerte un opérateur, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Fiat, M. Stiti