Figue de Solliès, un succès qui s'exporte

Elles prolongent l'été par leur douceur. Sous le soleil de Solliès, les figues sont cueillies à la main. Lorsqu'elles sont mûres, il faut faire vite, car ce fruit n'attend pas. Aussitôt cueillies, elles se vendent déjà en direct à la ferme. À cinq euros le kilo, c'est l'incontournable de la rentrée. Dans cette exploitation, 80% de la production est envoyée dans tout le pays. La figue de Solliès est très demandée. Le marché grandit à une vitesse telle que les producteurs peinent à suivre la tendance. Ce dernier a également conquis nos grandes surfaces et s'attaque peu à peu aux marchés internationaux. À Solliès, 500 tonnes sont congelées chaque année pour de l'export. À Pékin (Chine), dans cette pâtisserie chinoise tenue par un Français, ces figues font le bonheur du chef. Il prépare des pâtisseries à base de figues de Solliès. Un fruit que ses clients ne connaissaient pas il y a encore quelques années et qu'ils ont vite adopté. Les vergers de Solliès ont séduit le monde avec un argument : un fruit gourmand et irrésistible. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit, J. Jankowski