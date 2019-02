Viande avariée : les limites des contrôles

Une partie de cette viande avariée s'est retrouvée dans nos assiettes. Les précédents scandales, notamment celui de la viande de cheval, avaient pourtant provoqué un renforcement des contrôles. Les autorités rappellent que plus de 4 000 inspecteurs effectuent des contrôles quotidiens. Mais dans cette affaire, les sociétés françaises ont été bernées. C'est à l'abattoir qu'il y aurait eu tromperie et absence de contrôle vétérinaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.