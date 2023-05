Fillette tuée dans les Vosges : ce que révèle l'autopsie

Qu'est-il arrivé à Rose ? D'après les premiers résultats de l'autopsie, la petite fille n'a pas subit de viol, mais les causes de sa mort sont toujours inconnues. Depuis quatre jours, proches et habitants continuent de se recueillir devant le portrait de la fillette, sur la façade de la maison de ses parents. C'est avec beaucoup d'émotions que toute la commune se prépare à rendre un dernier hommage à la petite fille, lors d'une marche ce samedi 29 avril. Voisin de la famille, Nordine Meguernes, est encore secoué. Le principal suspect aurait tenté d'approcher sa fille, la veille du drame. L'implication de l'adolescent dans une précédente affaire interroge. Il a été mis en examen il y a un an pour la séquestration et le viol de deux garçons de dix et onze ans. Placé dans un centre éducatif fermé à Forbach (Moselle), il y a passé un an, la durée maximale. Certains habitants s'indignent de son retour dans la commune et décrivent des comportements suspects. Un homme affirme l'avoir vu menacer une petite fille. Le principal suspect reste présumé innocent. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Chevallereau, M. Simon-Le Gall