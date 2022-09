Film : "À quoi rêve Maria ?"

Et si faire le ménage aux beaux-arts pouvait déclencher une vocation ? Un lieu de création, un collègue fantaisiste qui aime Elvis, et Maria rêve de changer de vie. "J’aime bien que ce soit une femme qui ne se doute pas de tous les trésors qui sont cachés à l’intérieur d’elle-même, notamment sa grande fantaisie, son côté très enfantin. J'aime bien que ce soit une femme qui se libère", confie Karin Viard. C'est une comédie romantique tournée dans un décor extraordinaire. Les beaux-arts abritent des trésors d'architecture et de précieuses œuvres d'art. L'école, rarement accessible au grand public, a ouvert ses portes pour quelques semaines à l'équipe du film. "Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas où c'était alors que je passais des dizaines et des dizaines de fois devant, je ne connaissais pas. C'est un très bel endroit", rapporte Grégory Gadebois. C'est un lieu de création et de fantaisie où l'émancipation devient possible. TF1 | Reportage S. de Vaissière, L. Deschateaux