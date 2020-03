Film "De Gaulle" : dans l'intimité du grand Charles

Le film "De Gaulle" s'annonce déjà comme l'un des phénomènes de cette année. Il s'intéresse aux cinq semaines qui précèdent l'appel du 18 juin 1940. Lambert Wilson a accepté de s'attaquer au mythe De Gaulle. En 2020, on célèbre les 130 ans de la naissance du Général, mais aussi les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin. Un grand homme auquel le cinéma français n'avait jamais rendu hommage.