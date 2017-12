Le film "Les Gardiennes" retrace les conditions de vie des femmes pendant la Grande Guerre

"Les Gardiennes" est un long métrage réalisé par Xavier Beauvois. Le film raconte comment les femmes ont dû endosser toutes les responsabilités des hommes partis au front lors de la Première Guerre mondiale. On les retrouve à tous les postes vacants laissés par les hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.