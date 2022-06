Film "La traversée" : l'équipage improbable !

Prenez un catamaran d’une dizaine de mètres carrés, mettez-y cinq jeunes en réinsertion, deux éducateurs et un skipper, ancien policier. Ce sont les premiers scénarios du film "La traversée". Leur voyage ne sera pas du tout une balade de santé. "Il va se passer mille et une chose sur ce bateau. Au début, on n’est pas sorti d’affaire", dit l’actrice Lucie Charles-Alfred. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Ce sera aussi le cas pour l’équipe du film, pendant le tournage. Le catamaran est le plateau de cinéma le plus inconfortable au monde. Les acteurs et les techniciens sont une vingtaine à bord. "On s’est retrouvé collé avec les techniciens et les gamins", explique l’acteur Lucien Jean-Baptiste. Au final, il n’y a pas eu de mal de mer, mais une bonne entente, malgré la promiscuité. C’est une première expérience de cinéma atypique pour la plupart des jeunes acteurs. TF1 | reportage, S. De Vaissière, S. Maloiseaux