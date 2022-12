Film : "Maestro(s)"

Il est arrivé au plus haut niveau. Un chef d'orchestre récompensé et reconnu, mais en compétition avec son père. Comment vivre en concurrence avec un être que l'on admire ? Peut-on accepter un poste que son père convoite ? Pour ces rôles, Pierre Arditi et Yvan Attal ont appris à diriger des musiciens professionnels. "J'ai adoré me retrouver avec une cinquantaine de musiciens devant moi. J'étais d'ailleurs très intimidé par la chanteuse", confie Yvan Attal. "Entendre sa voix, la voir et l'écouter chanter, ça m'a bouleversé", ajoute-t-il. Les acteurs se sont laissé envoûter par des voix, mais aussi des lieux. Le tournage s'est déroulé entre l'Opéra-Comique, la Seine Musicale et La Scala 2001. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Maloiseaux