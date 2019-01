Films français : 77 millions d'entrées en 2018

Les 77 millions d'entrées des films français en 2018 sont une bonne nouvelle pour cette industrie qui emploie 340 000 personnes dans le pays. Notre équipe a rencontré ces artisans du septième art. Découvrez en images comment se passent leur quotidien, le tournage et la réalisation des effets spéciaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.