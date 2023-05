Films : les produits dérivés rapportent gros

Un bras de super-héros à 150 euros, de la moutarde à 5 euros, des coussins à 15 euros, en matière de produits dérivés tout existe et à tous les prix. Nous sommes chez Hasbro, un fabricant de jouets. Le film "Les Gardiens de la Galaxie" vient de sortir, mais pas question de commercialiser les anciennes figurines. Les personnages ont changé. À force de les multiplier, les produits dérivés finissent par rapporter beaucoup plus que les films. Star Wars a par exemple rapporté 9 milliards d'euros au box-office et les produits dérivés quatre fois plus. Les premières cibles, ce sont les enfants. À chaque sortie de films, les fans en culotte courte boostent les ventes. En dehors de ces pics d'actualité, un nouveau marché se développe depuis une dizaine d'années, les produits pour adultes qui jouent sur la fibre nostalgique. Ce sont des produits beaucoup plus chers. Certaines pièces comme se vendent à plus de 1 000 euros, des figurines très travaillées qui trouvent preneur. TF1 | Reportage S. de Vaissière, S. Deperrois