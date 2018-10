Fils de champions : la performance en héritage ?

Mick Schumacher a été sacré samedi 13 octobre champion d'Europe de Formule 3. Un début de carrière prometteur pour le fils du célèbre Michael Schumacher. Ce futur grand coureur n'est pas le seul sportif à s'être glissé dans les pas de son père. Une étude a même démontré que l'enfant d'un gagnant a plus de chances d'obtenir une médaille par rapport à d'autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.