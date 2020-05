Fin de confinement : ça déménage !

C'est la haute saison pour les déménageurs et il y a embouteillage après deux mois d'interruption. Depuis lundi, le balai des cartons a repris. Tout est fait pour rattraper le retard avec des nouvelles règles de travail, comme le respect de la distanciation physique. Un protocole sanitaire qui coûte à l'entreprise 10 000, mais pour l'instant, elle ne répercute pas ce surcoût aux clients.