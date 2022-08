Fin de la canicule : des intempéries dans le sud de la France

Comme une menace qui tape à votre fenêtre, des fortes rafales de vent et des grêlons de quatre centimètres de diamètre. La grêle dans l'Aveyron, comme sur les routes de Corrèze, en début d'après-midi. Des orages violents se sont abattus presque dans tout le pays et une tornade plus au Sud, au large de Frontignan. D'abord sur la mer, puis elle traverse un quartier d'une ville de l’Hérault. Deux personnes sont blessées. Sur la maison la plus touchée, un arbre est tombé sur la véranda. Tout le département a subi de fortes averses. En une demi-heure, il tombe plus d'eau qu'en trois mois. Les routes sont inondées, les égouts débordent dans Montpellier, la place de la Comédie est recouverte de boue. Toute la journée, des nuages très imposants voire angoissants se trouvent au pied du mont Ventoux. Quelques instants plus tard, l'eau se déverse dans les rues escarpées du Vaucluse. Des campings se retrouvent les pieds dans l'eau comme ici dans Le Grau-du-Roi. La pluie était prévue et elle a bien fait son retour. C’est une journée vécue entre soulagement et inquiétude. TF1 | Reportage Y. Hovine, A. Cazabonne, K. Gouiffès