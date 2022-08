Fin de la canicule : jusqu'à moins 20 degrés en quelques heures !

Ce dimanche matin, Vannes respire enfin. Alors on laisse rentrer l'air et on ressort les parapluies et les cirés pour affronter les 20 °C. "C'est plus agréable à supporter", confie un passant. Pourtant, samedi, au même endroit, le thermomètre affichait 39 °C. En centre-ville, la chaleur était écrasante. Se rafraîchir à tout prix est donc la seule solution. "Nous sommes restés dans l'appartement, volets fermés, parce qu'on osait plus sortir", raconte une dame. À la plage, c'était baignade obligatoire. Il y a donc 19 °C de différence en moins de 24 heures. Pour les promeneurs courageux, petit changement de programme. La pluie était attendue dans le Morbihan. Mais ces variations rapides de température et de précipitation préoccupent. En ville, les touristes pris de court font le bonheur d'un gagnant inattendu : le vendeur de ciré. "On change de vêtements. On passe du maillot de bain au ciré jaune traditionnel", lance un homme. Les affaires devraient continuer à être florissantes. On annonce de la pluie pour toute la semaine prochaine. TF1 | Reportage L. Poupon, L. Schöneshöfer