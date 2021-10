Fin de la gratuité des tests Covid : les irréductibles vont-ils franchir le pas de la vaccination ?

Cette enseignante à la retraite n’est pas entièrement vaccinée. Le pass sanitaire lui coûtera 22 euros. Elle recevra sa deuxième dose mercredi. Cet artisan, lui, campe sur ses positions. Désormais, les tests, dits, de confort sont payants : 44 euros pour un PCR, 22 pour un antigénique. Mais l’Assurance maladie continuera de rembourser intégralement ces mêmes tests pour tous les mineurs, les majeurs vaccinés, les cas contacts et ceux qui ont eu le Covid il y a moins de six mois. Ce vendredi matin, chez cette pharmacienne, il y avait deux fois moins de personnes que ces deux derniers jours. La fin du pass sanitaire, un jour. C'est le pari que font certains. L’immense majorité des étudiants que nous avons rencontrés sur ce campus en région parisienne a choisi les vaccins et les libertés qu'il autorise. Mais Axelle, elle, préfère renoncer à ses sorties. D’autres, sans être anti-vaccins, ont opportunément attrapé le Covid et gagné ainsi un laisser-passer temporaire. Si l’objectif sanitaire est de convaincre les derniers réticents à se faire vacciner, il faudra attendre quelques mois pour l’évaluer. L’objectif financier est d’ores et déjà acquis. Le remboursement des tests a coûté huit milliards d’euros en deux ans.