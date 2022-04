Fin de la stéréo : le nouveau son est immersif

Depuis près d'un siècle, les équipements ont beau évolué, c’est toujours le même mode d’écoute qui s’offre à nous. Inventé en 1931, la stéréo reste encore, actuellement, le système audio le plus répandu. Il permet à nos oreilles d’entendre des sons à gauche et à droite. Jusqu’ici, le son circulait à l’horizontal. Désormais, il se déplace aussi à la verticale. Avec cette technologie, le son donne l’impression de venir de partout et la musique prend une nouvelle dimension plus enveloppante. Apple, Amazon, Tidal, Deezer, pour les plateformes de streaming musical, l’audio immersif c’est l’avenir. Chaque jour, d’anciens albums sont mixés en Dolby Atmos, une technique qui permet d’isoler chaque instrument et de lui donner un mouvement précis. Les enceintes intelligentes rendent l’immersion encore plus réaliste. Depuis quelques jours, le leader français de la sonorisation propose au public d’entendre le décollage d’une fusée, comme si vous y étiez. prochain défi : créer une bulle acoustique immersive en plein concert. Pour le public, c’est peut-être enfin la sensation d’être sur scène au milieu des instruments, au cœur de la musique. T F1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires, A. Ifergane