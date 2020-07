Fin de la trêve hivernale : les expulsions en forte augmentation ?

La levée de l'état d'urgence sanitaire a sonné aussi la fin de la trêve hivernale. Une très mauvaise nouvelle pour les associations qui expliquent que le confinement a aggravé la situation chez les plus modestes. Les retards de paiement des loyers ont explosé, laissant des familles dans la peur de l'expulsion. Le ministère estime que les propriétaires privés doivent pouvoir récupérer leurs biens, mais il a décidé qu'aucune expulsion par les forces de l'ordre ne pourrait avoir lieu si aucune solution de relogement n'est proposée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.