Fin de la vigilance : Les orages ont fait des dégâts

La toiture d’une maison de Ruillé-Froid-Fonds (Mayenne) n’a pas résisté aux vents à plus de 80 kilomètres à l’heure et à des grêles de quatre centimètres d’épaisseur. Les tôles ont été soufflées sur plusieurs dizaines de mètres. “Le vent s’engouffrait dessous, et ça a emmené la toiture par-dessus l’autre toiture, et ça a traversé la route. Que faire à ça ? Malheureusement pas grand-chose”, raconte Vincent Lemonnier. Ce matin dans les départements Sarthe et la Mayenne, les mêmes épisodes de grêle ont duré deux. Un village a été inondé en quelques minutes. À Château-Gontier, l’eau s’est infiltrée dans un magasin de bricolage. Le plafond s’est, en partie, effondré. Des stocks sont endommagés. Dans la même ville, opération remorquage sur une route inondée. Le propriétaire d’une voiture a pu sortir à temps. Tout le monde a été surpris par l'intensité de l’averse. “Des grêlons comme des balles de ping-pong pratiquement. Et ça a duré, on va dire, une demi-heure en gros. Mais c'était vraiment violent”, témoigne un homme. Les grêlons gros comme des balles de golf ont laissé des marques sur les portails et les volets. Ils se sont aussi abattus sur une exploitation agricole, suivis par de violentes averses. Un hangar est inondé et le propriétaire n’est pas au bout de ses surprises. En se rendant dans ses champs, il découvre les dégâts, la grêle a détruit une partie de sa culture d’orge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, N. Hesse, H. Laurenceau