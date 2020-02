Fin de l'omerta : une championne violée par son entraîneur

La ministre des Sports doit recevoir lundi le président de la Fédération française des sports de glace Didier Gailhaguet. Roxana Maracineanu va lui demander des comptes après les révélations cette semaine sur des affaires d'abus sexuel. Sarah Abitbol, ancienne athlète, a mis en cause son entraîneur. Le monde du sport n'en est pas à sa première affaire du genre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.