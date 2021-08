Fin des JO de Tokyo 2020 : début de l'olympiade à Paris

La clôture des JO de Tokyo marque le début de l'olympiade à Paris. Dans les lieux iconiques de la capitale, Paris 2024 affiche son ambition. Au Trocadéro, nos athlètes médaillés de retour du Japon sont mis à l'honneur. Beaucoup de Français sont venus les célébrer. Selon Didier Piereschi, journaliste TF1, c'est un jour de fête. La transition entre Tokyo 2020 et Paris 2024 est célébrée à la Tour Eiffel. Dans quelques minutes, les athlètes seront honorés par des milliers de supporters qui vont les acclamer. C'est la première fois qu'ils vont partager et pouvoir communier avec le public. Ils étaient isolés à Tokyo. Lors de notre rencontre avec les athlètes, ils ont affirmé qu'ils étaient fiers et impatients de disputer les Jeux Olympiques dans trois ans à Paris. Ils nous ont également promis que le record de médailles de l'équipe de l'Hexagone va exploser.