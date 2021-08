Fin des JO de Tokyo 2020 : place à Paris 2024

Fixé vers son prochain objectif, le Grand Palais sera le théâtre des épreuves d'escrime aux JO de Paris dans trois ans. Romain Cannone, champion olympique à Tokyo s'y voit déjà. Au pied des monuments parisiens, se dévoilent les berges de Seine. Elles ont été préférées au traditionnel stade pour la cérémonie d'ouverture. Une première dans l'histoire des jeux. Agrandies et aménagées pour accueillir le plus grand nombre, elles seront un lieu incontournable pour fêter les champions de demain. Pour vibrer partout, tout le temps, il suffira de traverser la Seine aussi, pour suivre d'autres disciplines comme le beach-volley ou encore le judo. Romane Dicko et Sarah-Léonie Cysique, double médaillées olympiques, découvrent le futur temple du judo et leur nouvelle notoriété. Une autre surprise attend nos deux championnes à l'étage où devraient se dérouler les cérémonies de remise de médailles dans ce palais éphémère. Après le Champ-de-Mars, cap sur la place de la Concorde. On retraverse la Seine. Pour les spectateurs, se déplacer sera très simple. Le vélo sera le moyen de transport privilégié avec 24 sports situés dans un rayon de dix kilomètres. En tout, 48 disciplines olympiques au pied de l'obélisque. Les sports urbains avec le breaking comme un petit nouveau au programme, en font partie. Visitons également Versailles, un autre bon endroit. Les jardins du château accueillent aussi les compétitions d'équitation.