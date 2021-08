Fin des missions d'évacuation en Afghanistan : quel avenir pour ceux encore sur place ?

Les dernières personnes évacuées par l'Hexagone ont décollé vendredi soir de la base d'Abou Dhabi en direction de Paris. Désormais, plus aucun avion français ne décolle sur l'aéroport de Kaboul. À l'instar de l'Italie, l'Espagne ou encore la Suède, le pont aérien organisé par le pays est interrompu. La raison officielle : les conditions de sécurité sur place sont insuffisantes. En moins de deux semaines, 3 000 personnes ont été évacuées. On se demande alors sur l'avenir de ceux restés à Kaboul. Le gouvernement dit étudier d'autres solutions. "Nous avons commencé d'en discuter avec les talibans pour que ceci n'empêche pas le départ des Afghans et Afghanes qui souhaiteront quitter le pays au-delà du 31 août" a annoncé Florence Parly, ministre des Armées. Et c'est ce qu'espèrent de nombreux Afghans ayant travaillé avec l'armée française en tant que traducteurs. Selon nos informations, Paris négocierait avec le Qatar pour exfiltrer d'autres réfugiés via ses propres avions. En effet, l'Hexagone dit avoir rapatrié l'intégralité de ses militaires ainsi que le personnel de l'ambassade de France à Kaboul.