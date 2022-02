Fin des restrictions : ces pays qui ont décidé de vivre avec l'épidémie

Dans les rues de Londres, cet après-midi, c'est comme si le Covid avait disparu. Le masque n'est plus exigé à l'extérieur comme à l'intérieur depuis ce jeudi. "C'est fantastique. On l'a porté pendant si longtemps", s'exprime une femme. "On se sent vraiment comme avant la pandémie", selon une autre. La courbe des hospitalisations, qui était très élevée, est à la baisse depuis début janvier, comme celle des nouveaux cas. Dans la capitale, le masque n'est plus obligatoire que pour prendre les transports, mais beaucoup s'en passent. "Je ne savais pas. C'est encore obligatoire dans le métro ?", réagit une femme. Un goût de vie d'avant qui s'étend en Europe depuis qu'Omicron conduit moins à l'hôpital que ses prédécesseurs. Ceux qui l'attendaient peut-être le plus, ce sont Hollandais. "C'est la première fois après un mois et demi qu'on voit de la vie, des gens qui sortent", confie un jeune homme. TF1 | Reportage M. Verron, L. Barbazanges