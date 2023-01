Fin des soldes, que font-ils des invendus ?

Malgré les prix cassés, -20, -30, -50%, certains articles ne trouvent pas preneurs. Pour écouler les invendus, chacun sa méthode. Dans cette boutique de vêtements du centre de Paris, on a choisi l'option de créer une boutique éphémère après les soldes. Un espace où, durant quelques jours, les anciennes collections seront vendues à bas prix. Nathalie Friedlander, la directrice, fait aussi des dons à des associations en dernier recours. Elle s'efforce surtout d'acheter au plus juste ce que font la plupart des magasins multi-marques. Pour les grandes enseignes, c'est encore autre chose. Nous sommes à Corbeil-Essonnes (Essonne), dans un centre de déstockage. Une nouvelle livraison d'invendus arrive dans cette boutique. Grâce à ce qu'on appelle l'outlet, c'est-à-dire les magasins d'usine, de nombreuses marques donnent une deuxième vie à leurs stocks. Dans cette galerie marchande, les magasins appliquent toute l'année un rabais de 30%, y compris pendant les soldes. Ce qui permet de bonnes affaires. Et si vraiment les articles ne partent pas, la dernière étape des invendus, ce sont les associations caritatives. TF1 | Reportage C. Chapel, C. Souary