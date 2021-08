Fin des vacances : bilan touristique de l'été

Derniers rangements, c'est l'heure désormais de plier bagage et de tout faire rentrer dans la voiture. C'est la fin d'une semaine de camping pour Jean-Luc, prêt à prendre la route du retour vers Rouen. "Mes petits-enfants sont repartis hier et les grands-parents on se repose maintenant", raconte-t-il. La fin d'un été perturbé par de longs épisodes pluvieux sur la côte normande. Près des plages, terrasses et commerces n'ont pas fait le plein. Et à l'heure du bilan dans une boutique de vêtements, la saison n'est pas fameuse. "Les gens des résidences secondaires étaient là comme d'habitude. Mais les touristes étaient seulement de passage", explique Jean-Claude Alex, gérant de la boutique. Dans une salle d'escalade à 20 km de là, la dynamique est bien différente. Beaucoup de nouveaux clients qui ont revu leur plan à cause du mauvais temps. En juillet et août, cette salle a accueilli 15% de clients en plus par rapport à l'année dernière. Un changement inespéré car la direction pensait perdre en activité avec l'application du pass sanitaire.