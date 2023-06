Fin du coup de force : Wagner regagne ses casernes

Poignets de main et selfies, Evguéni Prigojine, le chef de la milice Wagner, quitte la Russie sous les acclamations. Scène de liesse hier soir à Rostov, là où la rébellion Wagner avait commencé. Les soldats du groupe paramilitaire repartent sur le front ukrainien en héros, après cette annonce de leur chef Prigojine : "Nous sommes conscients de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe, d'un côté ou de l'autre. Nous retournons dans nos camps en Ukraine". Lui-même a quitté celle de Rostov sous le vivat de la foule, avant de partir en exil en Biélorussie. Hier encore, ces soldats marchaient vers Moscou pour libérer, selon eux, le peuple russe. Ils avaient même annoncé le début d'une guerre civile, et ont été qualifiés de traître par Vladimir Poutine qui souhaitait les punir. Mais après un accord entre Evguéni Prigojine et le Président biélorusse Alexandre Loukachenko, Wagner annonce son retrait. Aucun soldat ne sera poursuivi et Prigojine rejoindra la Biélorussie. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Koceir, S. Cherifi