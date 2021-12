Fin du "fini-parti" à Toulouse : les éboueurs comptent reconduire leur grève

Après l'ouverture des cadeaux de Noël, le casse-tête pour cette famille toulousaine, ce sont les emballages. Depuis plus d'une semaine, plus aucun déchet ménager n'est collecté dans la ville. Les éboueurs sont en grève, et les poubelles débordent. Les habitants sont même incités à ne pas sortir leurs déchets dans la rue. Ailleurs en ville, on rencontre les mêmes problèmes. Pour limiter les dégâts, la métropole a fait appel à des prestataires privés pour évacuer la majorité des ordures. Mais leur nombre est loin d'être suffisant. Et les habitants sont dans l'inquiétude. "Ça dérange, quand on passe, les odeurs, ça pue mais ça gène le passage aussi", déplore une Toulousaine. Au cœur du conflit, la fin du système du "fini-parti". C'est un usage qui permettait aux éboueurs de mettre un terme à leur journée de travail une fois leur tournée de ramassage terminée. Pour l'heure, aucun accord n' a été trouvé avec la métropole. Les éboueurs comptent reconduire leur grève la semaine prochaine jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. TF1 | Reportage C. Eckersley, J.V. Fournis